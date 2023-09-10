قذف وزير التربية.. رئيس جمعية اولياء التلاميذ سابقا أمام العدالة
بقلم نجيبة سماي
من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية التاسعة يوم 25 سبتمبر الجاري ملف قضية رئيس جمعية اولياء التلاميذ السابق “ب.ع” بعد متابعته بتهم تتعلق بإنتحال صفة ،و القذف .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهم تم إيقافه في شهر ماي الماضي بعد قيامه بقذف وزير التربية ،مع نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ينتقد فيها برنامج وزارة التربية و يقوم بقذفه.
المتهم سبق و ان تمت إدانته من قبل محكمة الجنح بالحراش بعقوبة 18 شهر حبس منها 6 أشهر حبس نافذة ،كما استأنفت هيئة دفاعه الحكم الصادر ضده ليتم برمجة محاكمته من جديد بتشكيلة جديدة بمجلس قضاء الجزائر في التاريخ السالف ذكره .
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