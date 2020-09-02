قرابة الـ 4 ألاف سجين يشاركون في امتحانات “البيام”

يشارك 3861 سجين في إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” دورة سبتمبر 2020، والتي ستنطلق إبتداء من يوم 7 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن المحبوسون يتوزعون على 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

كما أوضحت الوزارة، أن هذه الإمتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

هذا وسيؤطر الإمتحانات موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.

وسيتم إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل البليدة يوم 07 سبتمبر 2020.