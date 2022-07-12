قرابة 11 مليون تلميذ في الموسم الدراسي المقبل

من المنتظر ان يستقبل قطاع الترية الوطنية خلال الموسم الدراسي المقبل 2022-2023 قرابة 11 مليون تلميذ في الاطوار التعليمية الثلاث.

وحسب ما كشف عنه اليوم وزيرالتربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن تقديرات القطاع “تشير إلى أننا نقترب من عتبة 11 مليون تلميذ عبر المستويات التعليمية خلال السنة الدراسية المقبلة، منهم 425625 تلميذ جديد سيلتحقون لأول مرة بالمدرسة، أي ما يقارب ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمائة في تعداد التلاميذ”.

وخلال الندوة الوطنية الخاصة بدراسة الملفات المرتبطة بالدخول المدرسي 2022-2023، كشف الوزير ان 642 977 10 تلميذ في كل أطوار التعليم، في الموسم الدراسي المقبل موزعين على 353175 فوجا تربويا على أن يضمن التأطير البيداغوجي لهؤلاء التلاميذ 529826 أستاذا.