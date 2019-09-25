قرابة 180 ألف مكالمة على الرقم الأخضر للشرطة خلال 3 أشهر الأخيرة

سجلت مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني عبر التراب الوطني مايقارب 180 الف مكالمة، عبر الرقم الاخضر، ورقم النجدة .

وحسب بيان لمديرية الأمن الوطني، تلقت ذات المصالح 179546 مكالمة عبر الرقم الأخضر (1548) و رقم النجدة (17) و الرقم الأخضر 104، خلال الموسم الصيفي لشهر جوان، جويلية و أوت لسنة 2019.

وقد تضمنت هذه النداءات 10755 طلبات تقديم يد المساعدة، 4057 نداء للتبليغ عن حوادث المرور، و 17267 طلب معلومات و توجيه، و 12810 مكالمة للتبليغ عن السرقة، و 1501 مكالمة للتبليغ عن الحرائق ، بالإضافة إلى بلاغات أخرى متنوعة.

هذا وقد تم الرد على جميع النداءات مع تنفيذ تدخلات فور تلقي البلاغات، حيث تم خلالها التكفل بانشغالات المواطنين

بالإضافة إلى مساعدتهم وتوجيههم، و قد سمحت المكالمات بتوقيف العديد من الأشخاص في حالة تلبس.