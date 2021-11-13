قرابة 7500 مستفيد سنويا من التأمين على البطالة.. وهذه هي الفئة المعنية بالمنحة في 2022

كشف وزير الأول وزيرالمالية أيمن بن عبد الرحمان من قبة البرلمان اليوم عن إستفادة 190 ألف شخص فصلوا عن العمل من التأمين على البطالة. أي بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

وأوضح الوزير الاول في رده على اسئلة النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن المستفيدين من هذه المنحة هم الإجراء المفصولين عن العمل بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية. أو في إطار تقليص عدد العمال أوانتهاء نشاط المستخدم، وذلك طبقا للمرسوم 94-11.

وتابع الوزير الأول أن منحة البطالة التي يقدمها الـ CNAC يدعمها صندوق الضمان الاجتماعي بمساهمة تصل إلى 1.5 بالمائة. في حين إستفاد 190805 عامل مفصول عن العمل منذ إنشاء الـ CNAC وذلك بمتوسط 7380 مستفيد سنويا.

وأعلن بن عبد الرحمان ان منحة البطالة المقترحة في مشروع القانون ستوجه للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة. والمسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل.

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وصرح اليوم الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان من قبة البرلمان انه سيتم إخضاع مبيعات السكر “الأبيض والخام” للرسم على القيمة المضافة. وذلك في مشروع قانون المالية لـ2022 للحفاظ على صحة المستهلك وتقليص فاتورة الاستيراد.

وخلال رده على أسئلة النواب جول مشروع قانون المالية لـ2022 صرح الوزير الأوّل ان الإجراء الخاص بتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 9 بالمائة على مبيعات السكر وفق ما تنص عليه المادة 94 من مشروع القانون.

وواصل بن عبد الرحمان ان حجم فاتورة الإستيراد لهذه المادة كبير ما أثر على إحتياطي الصرف وبهذا الخصوص قال “الجزائر تستورد ما يقارب 2 مليون طن سنويا من السكر ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى عالميا ضمن الدول الأكثر استيرادا للسكر، إذ تحتل المرتبة السابعة من بين الوجهات التي تستهلكه بنسبة تفوق حاجياتها, ما يجعل الفائض يوجه للتبذير”.

من جهة أخرى برر الوزير الأول هذا الإجراء قائلا: , “يؤثر الاستهلاك المفرط للسكر سلبا على صحة المستهلك فضلا عن العبء الإضافي على القطاع الصحي ونظام الضمان الاجتماعي, لاسيما بفعل الانتشار الرهيب لمختلف الأمراض على غرار السكري, الضغط الدموي, السرطان والقلب”.

وفي ذات السياق قال بن عبد الرحمان أن “عدد مرضى السكري بالجزائر تجاوز 5 ملايين مريض, وهو العدد المرشح للارتفاع”. كما أشار الوزير الاول إلى ان الجزائريون مدمنون على السكريات خصوصا وان المنتوجات المحلية من عصائر ومشروبات تحتوي على نسبة من السكر تفوق النسبة المطبقة عالميا.

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