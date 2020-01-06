قرارات إيران النووية.. ترامب يهاجم وبوتين يدافع

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بلهجة صارمة عن إعلان إيران، أمس الأحد، رفع كافة القيود عن تخصيب اليورانيوم.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها عبر حسلبه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا”.

من ناحيتها، قالت موسكو وهي إحدى الدول الموقعة على الإتفاق، إنّ الإتفاق النووي الإيراني يجب أن يظل “أولوية” لجميع الأطراف.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الإتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

ودعت موسكو الأطراف الموقعة للإتفاق النووي الإيراني على إبقائه أولوية، مطالبة الشركاء الأوروبيين بالوفاء بإلتزاماتهم لضمان بقاء إيران ضمن الإتفاق.

وأعلنت طهران، “المرحلة الخامسة والأخيرة” من برنامجها القاضي بخفض إلتزاماتها الدولية التي نص عليها الإتفاق، مؤكدة التخلي عن “كل القيود المتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “الحفاظ على الإتفاقات الكبرى وضمان تطبيقها بشكل دائم يجب أن يبقى أولوية بالنسبة لجميع الشركاء”.

مضيفة: “الإعلان الإيراني لا يحمل أي تهديد بالنسبة لإنتشار الأسلحة النووية”.

وأكدت طهران مرارًا أنّ الإتفاق المتعثر يمكن إنقاذه في حال ساعدتها الأطراف الموقعة عليه على تفادي العقوبات الأميركية القاسية.

وذكرت إيران، أمس الأحد، أنّها ستعود إلى إلتزاماتها في حال تم رفع العقوبات وإستفادت إيران من ذلك.