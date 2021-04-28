قرارات جديدة في تونس لمكافحة كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في تونس، اليوم الأربعاء، مواصلة تنفيذ كل إجراءات الوقاية من كورونا.

وقررت اللجنة، تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على الوافدين من الخارج مع إجراء تحليل PCR بين اليومين الخامس والسابع.

بالإضافة إلى العمل لإعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة عاجلة على البرلمان.

وكذا مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى غاية يوم 16 ماي 2021، باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.

كما قررت اللجنة، مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدا المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية.

وكذا منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على استعمال الفضاءات الخارجية.

ودعت اللجنة، الولاة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.

وتطبق هذه الإجراءات انطلاقا من يوم 3 ماي إلى غاية يوم 16 من الشهر ذاته، حسب بيان اللجنة.