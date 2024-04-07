قرارات وتوصيات هامة في إجتماع مجلس الوزراء .. هذه أهم المخرجات

خلص إجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدد من القرارات والتوصيات الهامة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية تناول اجتماع مجلس الوزراء، مشروع قانون يتعلق بالأوقاف. بالإضافة إلى عروضا تخص متابعة تقدّم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحيين حظيرة الهواتف الذكية، وأيضا السّد الأخضر، تقييما وآفاقا.

وجاء النص الكامل لبيان إجتماع مجلس الورزاء كما يلي:

ترأس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضا تخص متابعة تقدّم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحيين حظيرة الهواتف الذكية، والسّد الأخضر، تقييما وآفاقا.

بعد افتتاح رئيس الجمهورية أشغال الاجتماع، ثم الاستماع إلى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية:

1ـ بخصوص مشروع قانون الأوقاف:

وجّه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بإرجاء مشروع القانون وذلك من أجل تعميق الدراسة وإثرائها، وفق ضوابط جديدة لتسيير هذا القطاع الهام.

2ـ بخصوص التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة:

ـ سجّل الرئيس بارتياح المجهودات المبذولة، في تقدم معدل رقمنة البيانات والمعطيات في عديد القطاعات، داعيا إلى المزيد من التفاعلية والتنسيق بين القطاعات الوزارية، خاصة في الشق المتعلق بسياستنا الاقتصادية المنتهجة.

ـ حثّ الرئيس على بذل المزيد من الجهود والفعالية في تجسيد التوجيهات الهادفة إلى تسريع الرقمنة.

3ـ بشأن مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة:

ـ أكد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير الطاقات المتجددة، مع مراعاة الآليات والإمكانيات التكنولوجية لتحقيق انتقال طاقوي مدروس في أدق تفاصيله، يراعي المصالح العليا للدولة، والطاقات الموجودة حاليا.

4ـ حول تحيين حظيرة الهواتف الذكية:

ـ أمر رئيس الجمهورية بإعداد دفتر شروط من أجل إطلاق مشاريع تركيب وتجميع الهواتف النقالة بالجزائر.

ـ تشجيع الاستثمار في مجال الهواتف الذكية بإدماج الكفاءات الجزائرية الشبانية المتخصصة، لتطوير تجاربها ورفع خبراتها، من خلال عقد شراكات سواء مع المتعاملين الحاليين في السوق الوطنية أو الأجانب.

5ـ حول السد الأخضر:

أمر الرئيس بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر.

– باستحداث شركات شبانية، تشتغل في مجال التشجير والريّ، والعناية ومتابعة الاستغلال.

ـ أمر الرئيس بأن تعميم أشجار السد الأخضر ينبغي أن يشمل مناطق الكثبان أيضا، باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال.

ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم رئاسية.