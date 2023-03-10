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قرار بتوحيد نموذج بطاقة الفلاح على المستوى الوطني

بقلم نسرين محفوف
قرار بتوحيد نموذج بطاقة الفلاح على المستوى الوطني
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كشف العدد الأخير للجريدة الرسمية، عن قرار بتوحيد نموذج بطاقة الفلاح على المستوى الوطني.

وأشار العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن بطاقة الفلاح. ستكون مضادة للتقليد والتزوير وتحمل رمز الاستجابة السريعة QR.

كما أفاد العدد الأخير للجريدة الرسمية أن رمز الاستجابة السريعة على البطاقة. سيحمل رقم الإحالة إلى قاعدة البيانات المركزية لوزارة الفلاحة

وأوضح العدد الأخير للجريدة الرسمية أن بطاقة الفلاح ستكون موجهة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.

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