قرار تنظيم الإمتحانات الرسمية بيد الرئيس تبون

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قرار تنظيم الإمتحانات الرسمية بيد الرئيس تبون
بقلم نوال زايد

قال وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أنه سيتم أخذ كل الّإقتراحات التي تقدمت بها جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية بعين الإعتبار.

وقال وزير التربية في لقائه مع فدرالية أولياء التلاميذ أمس الإثنين، أنه سيتم تقديم الإقتراحات الأكثر واقعية والتي اتفق عليها عدد كبير من الشركاء الإجتماعيين إلى رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون.

الرئيس تبون الذي سيقوم بإصدار القرار النهائي، حول كيفية سير الإمتحانات الرسمية وتنظيم الموسم الدراسي الجاري والمقبل على حد سواء.

 وأضاف الوزير خلال ذات الإجتماع، أن هذا القرار يعتبر قرارا سياسيا بالدرجة الأولى وهذا من أجل الحفاظ على صحة التلاميذ وعمال التربية .


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