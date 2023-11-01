قرار جديد يسمح بحركية الطلبة بين 114 جامعة عبر الوطن

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، على مراسم التوقيع الإلكتروني لقرار وزاري يخص حركية الطلبة بين المؤسسات الجامعية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن “القرار يفتح المجال أمام الحركية الطلابية بين المؤسسات الجامعية الوطنية”.

موضحا أن القرار يتيح لكل طالب إمكانية القيام بتحصيل المعارف في مؤسسة أخرى عوض مؤسسته الأصلية.

وقال بداري، أن هذه الحركية تخص 114 مؤسسة جامعية، وتمكن الطلبة من تعزيز معارفهم وتكويناتهم بالانتقال ما بين مؤسسة أصلية وثانية مستقبلة.

هذا وأشرف الوزير، بمقر الوزارة، على رفع العلم الوطني على الساعة الصفر (00.00), إحياء للذكرى ال 69 لاندلاع الثورة التحريرية.

وأكد الوزير بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بالذكرى يأتي عربون وفاء لشهداء الثورة التحريرية. وتأكيدا على “الالتزام بمسؤولية استكمال مسار بناء جامعة تكون جيلا من المتخرجين المتحلين بالنزاهة والكفاءة والالتزام”.

مشيرا إلى جملة من الإجراءات الجديدة التي أطلقها القطاع آخرها صب منحة الطلبة نهاية كل شهر بمبلغ 2000 دج. تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

كما أعلن ىبداري، عن العمل على تدشين عدة منصات خدماتية قريبا، حسب ذات المصدر.