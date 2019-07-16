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قرار سعودي جديد حول تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة

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قرار سعودي جديد حول تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة
بقلم نادية بن طاهر

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الخميس، عن قرار جديد بخصوص تنقل المعتمرين، خارج نطاق مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، جاء في بيان المجلس: “قرر مجلس الوزراء، إستثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، من حكم حظر التنقل، خارج نطاق مكة الكرمة، وجدة والمدينة المنورة”.

وحسب وكالة الأنباء السعودية: “فقد جاء هذا القرار، بمرسوم ملكي، وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة، بتأشيرات دخول، للحج والعمرة، وغيرها”.

واستقبلت المملكة مع بداية توافد المعتمرين والحجاج، لموسم حج 2019، قرابة 8 ملايين معتمر لغاية الآن، وستستقبل حوالي مليوني حاج، من جميع أنحاء العالم، هذه السنة، حس ذات المصدر.


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