قرار صارم من فرنسا بخصوص المهاجرين

أكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، أمس الخميس، على قناة فرانس 2. بعد تصريحات مثيرة للجدل لوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو. خاصة فيما يتعلق بقواعد الهجرة، أنه “هو من يحدد الحدود” فيما يتعلق بالهجرة. و”ستكون هناك إجراءات صارمة للسيطرة عليها”.

وأضاف: “من الواضح أنها فرصة لنكون قادرين على دمج (المهاجرين)”. في إشارة إلى “الرياضيين والموسيقيين ورجال الأعمال الذين يشكلون قدوة ومندمجون بشكل جيد”.

وبدا أن رئيس الوزراء يستبعد فكرة سن قانون جديد بشأن الهجرة، كما طالبت زعيمة حزب التجمع الوطني النوابي مارين لوبان.

وأضاف: “لن أعلن القوانين مسبقاً، لكن ربما تكون هناك تغييرات في القانون إذا لزم الأمر”.

وأوضح “لقد قمنا للتو بتشريع، سنطبق القواعد للتحكم بشكل أفضل في الهجرة، للترحيب بمن نريد الترحيب بهم. وأولئك الذين لديهم الحق في أن يتم الترحيب بهم معنا لأنهم لاجئون”.

“إدارة أفضل” للمساعدات الطبية الحكومية

ولا يزال يعتبر أن هناك “تقدما محتملا في إطار القانون الحالي”. وأنه ستكون هناك “إجراءات صارمة للسيطرة على الهجرة. من أجل مراقبة الحدود الأوروبية بشكل أفضل”.

وأضاف: “سنسيطر على هجرتنا وسنكون قادرين على الترحيب بمن نرحب بهم بمزيد من الكرامة”.

ورفض ميشيل بارنييه “الانخراط في نقاشات أيديولوجية كبرى”. واعتبر نفسه “محظوظا” لأنه تمكن من تشكيل “حكومة مكونة من تعددية. من رجال ونساء لا يأتون جميعا من نفس المكان”. نقلا عن وزير داخليته برونو ريتيليو. والقاضي ديدييه ميجو، بحساسيات مختلفة حول هذا الموضوع.

وعند سؤاله عن المساعدات الطبية الحكومية (AME) التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالحصول على الرعاية. وهو النظام الذي يرغب برونو ريتيليو في تقليص نطاقه. قدر ميشيل بارنييه أننا “يمكننا إدارته بشكل أفضل”. وأضاف: “إنه سؤال أوسع. سننظر إلى الأمور بهدوء حتى يتمكن من يستحقها من الحصول عليها”.