قرار صارم من ماكرون يخص المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس. عن زيادة عمليات ترحيل الأشخاص في وضع غير نظامي لتصل إلى 35 ألفاً إلى 40 ألفاً سنوياً.

وأعلن رئيس الدولة الفرنسي، أثناء سفره لجزيرة مايوت التي دمرها مرور إعصار تشيدو، عن “صندوق تعويضات” لغير المؤمّن عليهم، لم يكشف عن حجمه بعد.

وأكد رئيس الجمهورية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تعزيز الحرب ضد الهجرة غير الشرعية.

وقال للصحفيين: “يجب على الجميع أن يقبلوا بأننا نغيّر الأشياء في ما يتعلق بالقواعد”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد حددت هدفًا يتمثل في 25 ألف عملية اعتراض في البحر بحلول نهاية عام 2019، لكن دون تحقيق ذلك. ففي عام 2018، تم اعتقال 2619 شخصًا في البحر، و2816 في عام 2019، وفقًا لتقرير برلماني.