قام قراصنة إنترنيت إيرانيون باختراق شاشات مطار “تبريز ” الدولي، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة شمال غربإيران، مساء الأربعاء.

ونشروا إعلانات لدعم الإحتجاجات المستمرة في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي أسبوعين من اختراق مماثل لشاشات مطار مشهد الدولي من قبل مجموعة يطلقون على أنفسهم اسم “الخفاقون”،.

حيث عرضوا على الشاشة إعلانات عن احتجاجات إيران الشعبية مرفقة بصورة الفتاة المتظاهرة الشهيرة التي تسير بين دخان قنابل الغاز المسيل للدموع.

أثناء احتجاجات ديسمبر الماضي في طهران.

وشهد المطار مشهد حادثة مماثلة، ليلة الأربعاء، حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا من شاشات المطار وهي تنشر إعلانا .

جاء فيه: “نحن مجموعة”الخفاقون” قمنا بعملية احتجاج أخرى على أنظمة الكمبيوتر في مطار تبريز هذه المرة.

واضطر مسؤولو المطار إلى إغلاق جميع شاشات المراقبة في المطار لفترة طويلة.”

وقبل الحادثة أعلنت هذه المجموعة من خلال رسائل من أرقام مجهولة بعثتها إلى العديد من الصحافيين الإيرانيين داخل وخارج البلاد.

وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات “واتساب” وغيرها عن نيتها اختراق أنظمة مطار تبريز الإلكترونية.