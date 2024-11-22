قرعة كأس إفريقيا تضع سيدات “الخضر” في مواجهة تونس ونيجيريا

سحبت، مساء اليوم الجمعة، قرعة النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024 (المؤجلة إلى سنة 2025).

وأوقعت القرعة سيدات الخضر في المجموعة الثانية، رفقة كل من نيجيريا، تونس، وبوتسوانا.

وتمكن المنتخب الوطني للسيدات الذي يشرف على تدريبه فريد بن ستيتي من التأهل إلى أمم إفريقيا، بعد فوزه على بورندي ذهابا وإيابا (5-1)، (1-0)، وهما اللقاءان اللذان أجريا بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

وكانت سيدات الخُضر اختتمن، أمس الخميس، تربصا تحضيرياً بالبليدة، استمر أربعة أيام، تحضيراً لمنافسة كأس أمم إفريقيا التي ستقام الصيف المقبل في الفترة بين الخامس والـ26 جويلية.

ويشارك في هذه الدورة أفضل 12 منتخباً إفريقياً، موزعين على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: المغرب - زامبيا – السنغال – الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: الجزائر – تونس – نيجيريا – بوتسوانا

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا – غانا – مالي – تنزانيا