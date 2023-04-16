قرعة كأس الجزائر تسفر عن مباريات نارية في الدور ثمن النهائي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر عن مباريات نارية ومن العيار الثقيل بين فرق تبحث عن التأكيد، وأخرى تسعى لصنع المفاجأة.

وسيواجه حامل لقب البطولة شباب بلوزداد مستضيفه شباب الأبيار، في حين سيواجه شبيبة الساورة نظيره شباب جيجل.

إلى جانب ذلك، سيواجه أولمبي الشلف الجار صفاء الخميس في القمة التي ستكسوها الإثارة حتما.

وجرت فعاليات القرعة بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس اليوم الأحد، في انتظار اجراء المباريات مستقبلا.

كما جاءت المباريات كالتالي:

1- شباب الزواية / مشعل حاسي مسعود

2- ش الساورة / شباب جيجل

3- ن بارادو / ت مستغانم

4- أ أقبو / ا خنشلة

5- ش الأبيار / ش بلوزداد

6- ص الخميس / ج الشلف

7- ش برج منايل / ن مقرة

8- ش البرواقية / ج الخروب

كما اسفرت القرعة عن الفرق التي ستوجه بعضها عند الفوز و التأهل وجاء الترتيب كالتالي:

المباراة رقم 1 / المباراة رقم 7

المباراة رقم 6 / المباراة رقم 4

المباراة رقم 2 / المباراة رقم 3

المباراة رقم 5 / المباراة رقم 8

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