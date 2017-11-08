«قروض أونساج لحاملي الشهادات الجامعية في الأدب والفلسفة!»

المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سميرة جعيدر لـ”النهار”:

الطلبة سيستفيدون من دورات تكوينية فيما يخص النظام الضريبي و«الماركتينغ»

المؤسسات تكون في قطاع الخدمات والإنتاج والتي لا تتطلب مؤهلات كبيرة

سيستفيد الطلبة خريجو الجامعات والحاصلون على شهادات جامعية في التخصصات الأدبية والفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، من قروض من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب»أونساج» لإنشاء مؤسسات مصغّرة في قطاع الإنتاج والخدمات.

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سميرة جعيدر، في تصريح خصت به $، أمس، على هامش أشغال الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل، عن إجراءات وتحفيزات جديدة لخريجي الجامعات الحاصلين على شهادات في التخصصات الأدبية تمكّنهم من الحصول على قروض»أونساج» لإنشاء مؤسسات مصغّرة.

وأضافت المتحدثة، أن هؤلاء يمكنهم التوجه للوكالة وتقديمهم فكرة مشروع، حيث سيستفيدون من دورات تكوينية ودروس حول تقنيات وكيفية تسيير مؤسسة وكذا التسويق والنظام الضريبي، وهذا على مستوى الوكالات المحلية عن يد مكوِّنين متخصصين عن طريق مكاتب الدولية للعمل.

من جهة أخرى، أوضحت المتحدثة بأن خريجي الجامعات يمكنهم عرض فكرة مشروع في ميادين الإنتاج والخدمات وعديد المجالات التي لا تتطلب مؤهلات كبيرة، والتي يمكن لهذا الشاب الجامعي تسييرها، وبعدها تقوم اللجنة المحلية بدراسة المشروع وتقرر إذا كان الشاب يستطيع تسيير تلك المؤسسة، فضلا عن نوعية النشاط وإذا كان عنده مكانه في السوق المحلية.

وعلى سبيل المثال، أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أنه يمكن لخريجي علم النفس إنشاء روضات أطفال عن طريق قروض»أونساج»، أو في أي مجال آخر في قطاعي الخدمات والإنتاج.