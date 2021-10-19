قروض بـ 100 مليون للمؤسسات المركّبة “للسيرغاز”

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات، أن مؤسسات تركيب مجموعات غاز البترول “المميع-وقود“. يمكنها الإستفادة من قرض يصل إلى 1 مليون دينار.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في اليوم الدراسي حول تحويل 150 ألف سيارة إلى “سيرغاز”. أن مؤسسات تركيب مجموعات غاز البترول “المميع-وقود”. المستحدثة في إطار إجراء الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية يمكنها الإستفادة من قرض بقيمة 1 مليون دج. الذي تمنحه إياهم الوكالة قصد تشريف طلبياتها.

يذكر أن غاز البترول “المميع-وقود” هو وقود تكلفته ضئيلة على مستوى السوق الجزائرية ب 9 دج للتر الواحد. وإضافة إلى الإعفاء من قسيمة السيارات، فان مستعملي هذا النوع من الوقود النظيف سيستفيدون من ربح مال بقيمة 90.000 دج سنويا لمسافة 25000 كم.

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