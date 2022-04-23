قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان الدولة مستعدة لدعم الراغبين في إنشاء مصانع لصناعة الزيوت والسكر بسبة كبيرة من الدعم.

واوضح الرئيس تبون خلال إجراءه لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية ان الدولة مستعدة منح قروض بنسبة 90 بالمئة لمن يريد الاستثمار في مجال تصنيع السكر والزيت. واضاف الرئيس أن المستثمر في هذا المجال سيساهم بـ 10 فقط.

وجاء هذا الدعم من اجل تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذه المواد التي تعرف طلبا كبيرا في السوق الوطنية. كما بإمكان المستثمر تصدير هذه المواد بعد ذلك.

وكشف رئيس الجمهورية انه خلال أزمة السميد اكتشفنا وجود 160 مطحنة تبيع الحبوب المدعمة من دون طحنها للموالين والمربين. وهذا الأمر لا يسكت عليه.