قروض بنكية عديمة الفائدة تم منحها لا يمكن استرجاعها وعملية تقييم منحها تنطلق الثلاثاء

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قروض بنكية عديمة الفائدة تم منحها لا يمكن استرجاعها وعملية تقييم منحها تنطلق الثلاثاء
بقلم أسماء.ع

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، عن وجود قروض عديمة النفع، تعود إلى عشرات السنين،”لا يمكن استرجاعها”.

وأعلن وزير المالية، اليوم الاثنين، عن تغييرات عميقة ستنطلق الأسبوع المقبل، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير المالية، أن هذه التغييرات ستمس كيفية تسيير وتأطير البنوك العمومية، لإعطائها دفعا جديدا.

وأشار بن عبد الرحمان في فوروم الإذاعة،إلى وجود عملية تقييم شاملة، تنطلق يوم غد الثلاثاء على ستوى كل البنوك العمومية.

وتهدف هذه التقييمات –على حد قوله-، إلى الوقوف على الاختلالات التي مست منح القروض .

وتخص العملية، البنوك العمومية التابعة للخزينة العمومية، قائلا إن من واجبها اتباع كافة الإجراءات الشفافية.

وأوضح وزير المالية، أن هذه التغييرات ستمس كيفية تسيير وتأطير البنوك العمومية، لإعطائها دفعا جديدا.

وقال بن عبد الرحمان في فوروم الإذاعة، إن هناك عملية تقييم شاملة، تنطلق يوم غد الثلاثاء على ستوى كل البنوك العمومية.

وتهدف هذه التقييمات –على حد قوله-، إلى الوقوف على الاختلالات التي مست منح القروض .

 وتخص العملية، البنوك العمومية التابعة للخزينة العمومية، قائلا إن من واجبها اتباع كافة الإجراءات الشفافية.

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