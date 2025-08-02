 قريبا.. إطلاق خطوط نقل برية نحو تونس

كشف وزير النقل، سعيد سعيود، اليوم، عن التحضير لإطلاق خطوط نقل برية دولية نحو تونس.

وإعتبر الوزير على هامش زيارة عمل إلى الوادي ان هذه الخطوة دعمًا للتبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين.

وشددّ الوزير خلال وقوفه على واقع القطاع بولاية الوادي على ضرورة تعزيز الرقابة التقنية على المركبات بمختلف أنواعها، للحد من حوادث المرور.

وخلال الزيارة منح الوزير 8 حافلات للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الوادي، وحافلتين إضافيتين لولاية المغير.

وهذا دعمًا للنقل العمومي وتحسينًا لخدمة المواطن، وأكد أيضًا مواصلة منح رخص استغلال سيارات الأجرة، مع تشجيع إنشاء شركات طاكسي قانونية تسهم في تنظيم القطاع وضمان جودته.