قريبا.. إطلاق منصة رقمية تروج لتاريخ الجزائر

أعلن الأمين العام لوزارة المجاهدين، العيد ربيقة، اليوم الجمعة، من خنشلة، أنه قريبا سيتم إطلاق منصة رقمية تروج لتاريخ الجزائر.

وأشرف ربيقة، رفقة وزير النقل، لزهر هاني، ووزيرة التضامن، كوثر كريكو، على احتفالات الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وقال إن وزارة المجاهدين تهدف إلى نقل ذاكرة الثورة التحريرية من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة.

وذلك من خلال المشروع الذي تعمل عليه حاليا وهو التحضير لإطلاق منصة رقمية جامعة تسوق من خلالها لتاريخ الجزائر.

وأضاف “بلدنا تملك تاريخا كبيرا، يستوجب استخدام هذه الوسائط للترويج لتاريخ ونضالات شعبها طيلة أزيد من 130 سنة من الاحتلال”.

وأكد أن وزارة المجاهدين تكرس كل ما لديها من إمكانات لخدمة فئة المجاهدين وذوي الحقوق.

لكنها اليوم أمام مسؤولية تاريخية وهي ضرورة نقل هذه الذاكرة التاريخية للأجيال الصاعدة.