قريبا.. الكشف عن هوية الوكلاء المستفيدين من الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات الجديدة

أعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم الاعلان هوية الوكلاء المستفيدين من الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات الجديدة قريبا.

وأوضح وزير الصناعة، في حوار مع مجلة “إنجازات”، قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة سيتم “الكشف عنهم قريبا.”

القائمة التي سيتم الكشف عنها للرأي العام ستتضمن وكلاء آخرين إلى جانب سبعة منهم الذين استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.

وأكد فرحات أيت علي براهم لم يتم إستبعاد العلامات الأجنبية ولكن بشرط أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا.

وبخصوص الجدال حول منح اعتماد استيراد السيارات الجديدة قال الوزير أن قرارات اللجنة كانت سيادية والسلطات العليا تم إعلامها.

من جهة اخرى نفى الوزير كل طابع “إلزامي”، في دفتر الشروط وأوضح ان هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان خدمة نوعية.

وحصرت الوزارة بعض الأحكام في بعض النماذج فقط، مثلا الأكياس الهوائية الأربعة المضادة للصدمات التي فرضناها على السيارات الفاخرة فقط.

في حين فرضت الوزارة على مالكي صالات العرض مساحة 6200 م يضيف الوزير ².

واكد الوزير أنه من غير المعقول الذي لايملك 800 متر مربع لصيانة السيارات هو متعامل جاد.

وقال:”قررنا حصر بعض الأحكام في بعض النماذج فقط، لاسيما فيما يخص الأكياس الهوائية الأربعة المضادة للصدمات التي فرضناها على السيارات الفاخرة فقط.

أما مساحة 6200 متر مربع المطلوبة لصالات العرض، تساءل الوزير: هل تعتقدون ان الذي لا يملك 800 متر مربع لصيانة السيارات هو متعامل جاد”.