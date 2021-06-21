قريبا.. بنك للتصدير والإستيراد

وافق بنك الجزائر على إنشاء بنك للتصدير والاستيراد من شأنه حل العديد من مشاكل المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين الجزائريين. وهذا وفق ما كشفه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير اليوم من البليدة.

وأوضح رضا تير أن الرئيس تبون وافق على طلب تقدم به “الكناسب” شهر جانفي الفارط بإنشاء بنك للتصدير والاستيراد و هو ما وإعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان هذه الموافقة تعتبر مكسبا هاما لفائدة المصدرين الجزائريين.

وأضاف تير انه و”بناءا على هذه الموافقة نلاحظ أن اقتراحات المجلس في طريقها إلى التجسيد. تبقى المرحلة القادمة هي إنشاء هذا البنك”.

وواصل ذات المسؤول ان مصالحه تتوجه إلى تجسيد إنشاء دار للتصدير التي تعد هي أساسا فكرة رئيس الجمهورية والتي تقضي بإنشاء هيئة تهتم بالمصدرين.

وقال تير ان هذه تندرج في إطار تحسين اداء المؤسسات ومن شأن هذه الخطوة. التي لا طالما شكلت مطلبا ملحا للمصدرين الحد من مشاكلهم العديدة التي تواجههم في الميدان”.