قريبا.. توزيع 130 ألف وحدة سكنية 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي عن توزيع عدد كبير من السكنات بمختلف الصيغ خلال الفاتح نوفمبر القادم.

وخلال وخلال زيارة الوزير الأول لمعرض لقطاع السكن، الذي تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا (شيلتر- إفريقيا)، قال بلعريبي انه سيتم توزيع 130 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفاتح نوفمبر القادم. منها 55 ألف وحدىة سكنية من صيغة عدل.

كما قال الوزير أن قطاعه شرع في رقمنة العقود ومن الآن وصاعدا بإمكان المكتتب الولوج للمنصة وإستخراج عقده.