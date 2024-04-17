قريبا.. دخول مخبر جديد للاستعجالات البيولوجية الفيروسية حيز الخدمة

أعلن مدير معهد باستور الجزائر البروفيسور, فوزي درار, اليوم الاربعاء بوهران. أنه يرتقب دخول مخبر جديد مختص في الاستعجالات البيولوجية الفيروسية حيز الخدمة، ويتوقع تدشينه خلال الصيف المقبل.

وقال البروفيسور درار على هامش إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة الـ 26 للصالون الدولي للصحة “سيمام”. رفقة رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، البروفيسور مصطفى خياطي. أن هذا المخبر يضاف الى مكتسبات المعهد الذي يحوز على مخبر عالي الكفاءة في الاستعجالات البيولوجية. إضافة إلى مخبر جهوي ذو مواصفات عالمية مختص في مراقبة الأمصال واللقاحات، دخل حيز الخدمة مؤخرا.

وفيما يتعلق بالرقمنة على مستوى معهد باستور, فقد أشار نفس المسؤول إلى أنها “قطعت شوطا كبيرا”. مبرزا أن عملية الرقمنة, ستستكمل في نهاية السنة الجارية. مذكرا أن المعهد كان قد فتح في جائحة كورونا منصة رقمية تربطه بمختلف المؤسسات الاستشفائية.

من جهته, ثمن البروفيسور خياطي المشاركة النوعية في صالون “سيمام” المنظم بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” والتي تعكس حرص المنظمين على جمع كل ما هو جديد في مجال التجهيزات الطبية.

ويشارك في الصالون المنظم من طرف وكالة الاتصال “إيفنسيا”, 209 عارضا من بينهم 25 شركة أجنبية. جاءوا لتقديم أحدث المعدات والمنتجات والخدمات من أكثر من 640 شركة من أزيد من أربعين بلدا.

وأشار المنظمون الى أن “سيمام” يطمح أن يكون مساحة لعرض أحدث الاجهزة والتكنولوجيات الخاصة بالصحة. و فضاء لتبادل الأفكار وبناء شراكات استراتيجية.