قريبا.. فتح مسابقة توظيف في قطاع التربية

كشف النائب البرلماني العايب مولود المدعو فتحي عبر حسابه على الفيسبوك أن وزارة التربية الوطنية بصدد التحضير لمسابقة التوظيف.

وخلال اللقاء الذي جرى بين النائب عن حزب جبهة المستقبل مع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أكد له أن أن مصالح دائرته الوزارية بصدد التحضير لإطلاق مسابقة توظيف مشرفين تربويين في الوقت القريب.

ونقل النائب عن ولاية قسنطينة بعض إنشغالات القطاع بالولايه نذكر منها التطرق الى الوضعيه المتدنيه لبعض المؤسسات التربوية التي تشهد تدهور في البنيه.

كما كان اللقاء فرصة للتحدث عن ضروره تعيين مدير لثانويه الحريه لتفادي التكليف بها وهذا لأهميه وخصوصيه هذه الثانويه. وأيضا تفعيل القائمه الاحتياطيه لمسابقه مدير الاطوار الثلاث ثانويه- متوسطه- ابتدائيه. وهذا لتغطيه المناصب الشاغره في بعض المؤسسات.