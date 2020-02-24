قريبًا.. الإنطلاق في إنجاز 70 ألف “سكن عدل” وتسليم 40 ألف

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، اليوم الإثنين، عن الإنطلاق في بناء 70 ألف سكن جديدة بصيغة “عدل” قريبًا.

وكشف ناصري أنّه سيتم قريبًا الإنطلاق في أشغال إنجاز 70 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” على المستوى الوطني وفتح ورشات خاصة بهذا المشروع والتي ستسمح، حسبه، بدفع عجلة التنمية الإقتصادية مشيرًا إلى أنّه بإمكان المكتتبين إختيار مواقع سكناتهم.

وأشار الوزير إلى أنّ برنامج “عدل” الحالي يتضمن 560 الف وحدة سكنية حيث تم إلى حد الآن إسكان أكثر من 128 ألف عائلة، مبرزًا أنّه سيتم تسليم 40 ألف وحدة سكنية في القريب العاجل.