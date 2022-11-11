قرية إسبانية للبيع بسعر لن تصدقه

أعلنت إحدى الشركات العقارية في إسبانيا فرصة مميزة تتيح امتلاك قرية كاملة مقابل 259 ألف دولار أميركي.

وعرضت القرية للبيع سابقا مقابل 6.5 مليون أورو، إلا أن عدم اهتمام مشترين وتضرر بعض المباني جعل السعر ينخفض.

وأصبح سعر القرية، مقاربا لذلك الذي يعادل ثمن شراء شقة من غرفة نوم واحدة في المناطق الراقية في مدريد أو برشلونة.

وتقع قرية سالتو دي كاسترو في شمال غرب إسبانيا، على الحدود مع البرتغال، في مقاطعة زامورا، وعلى بعد 3 ساعات بالسيارة من العاصمة مدريد.

وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تضم القرية، 44 منزلا وفندقا وكنيسة ومدرسة ومسبحا. ومجموعة ثكنات كانت تستخدم لإيواء الحرس المدني الإسباني.

ولا يعيش في القرية المعروضة للبيع أي شخص، منذ أكثر من 3 عقود. وكان مالك القرية ينوي تحويلها إلى منطقة سياحية لكن أزمة الأورو حالت دون ذلك.

ووفق روني رودريفيز، من شركة “رويال إنفست”، التي تمثل المالك، فإن “حلمه كان بناء فندق هنا. ولكن المشروع تجمد، ومع ذلك فإنه لا يزال يتمنى تحقيق ذلك”.

ويقول المالك، وهو في الثمانينات من العمر: “قررت البيع لأنني أعيش في المدينة، ولا أستطيع الإقامة في القرية”.

ولقي العرض اهتمام 50 ألف زائر منذ أن عرضت القرية للبيع بهذا السعر الأسبوع الماضي، وأبدى 300 شخص رغبتهم في الشراء.

ويطلق على المنطقة المحيطة بالقرية ما أصبح يعرف باسم “إسبانيا الفارغة”. وهي مناطق ريفية قليلة السكان تفتقر إلى العديد من الخدمات الموجودة في البلدات والمدن الكبرى.