قريشي: “الحفاظ على لقبنا القاري من بين أهدافنا الرئيسية”

أكد المناجير العام لفريق اتحاد العاصمة، توفيق قريشي، بأن الحفاظ على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، يعتبر هدفا رئيسيا للاتحاد.

ويستقبل “أبناء سوسطارة” بعد غد الأحد، نادي ريفرز النيجيري. ضمن إياب ربع نهائي كأس “الكاف”، بعدما كانوا قد انهزموا ذهابا بهدف من دون مقابل.

وعن هذه المباراة، قال قريشي في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “نحن بصدد الدفاع عن لقبنا وهذا من بين الأهداف الرئيسية للفريق في الموسم الحالي”.

كما أشاد قريشي، في المقابل، بمشوار الاتحاد على الصعيد القاري. وأضاف: “قطعنا مشوارا كبيرا وطويلا، خاصة وأننا تأهلنا في صدارة المجموعات لثاني مرة وهذا ليس بالأمر الهين”.