قريشي :”نمتلك تعداد بطل وفيروس كورونا أثر على تحضيراتنا”

أكد مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن اشبال المدرب فرانك دوما، ليسوا جاهزين بنسبة 100% للإستئناف.

وتحدث قريشي للقناة الإذاعية الأولى :”أكذب عليكم لو أقول بأننا جاهزون بنسبة 100%، ولكننا نمتلك تعداد بطل ولدينا طموح كبير”.

وواصل :”سندخل مُباراة كأس السوبر من أجل الفوز، خاصة وأن الشركة المالكة للفريق وفرت كل الإمكانيات اللازمة من أجل النجاح”.

وأضاف :”تحضيراتنا تأثرت كثيرا، بعد إصابة مجموعة كبيرة من لاعبينا بفيروس كورونا، ولكننا عملنا على تدارك الموقف”.

وختم :”بطبيعة الحال، بعض العناصر سيكونون مُتأثرين بدنيا، ونحن مُجبرون على التأقلم مع هذا الوضع”.