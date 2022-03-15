قسنطينة: إحتراق حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار “شرق غرب”

شهد الطريق السيار “شرق – غرب” بالقرب من ولاية قسنطينة إحتراق حافلة لنقل المسافرين.

وحسبما أفادت به وحدات الدرك الوطني بقسنطينة، فقد تم تسجيل إحتراق حافلة لنقل المسافرين في الطريق السيار “شرق غرب” قبل نقطة الدفع عين السمارة اتجاه قسنطينة. حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق وتفادي وصول السنة النيران الى المركبات او الاشخاص.

من جهتها يتواجد،أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني عين السمارة، بمكان الحادث لتنبيه مستعملي الطريق و تفادي حوادث المرور.