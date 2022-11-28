قسنطينة.. إختناق 13 شخصا إثر حريق عدادات كهربائية بعمارة بعلي منجل

تعرض اليوم الإثنين، 13 شخصا لإختناق جراء حريق عدادات كهربائية بلدية الخروب ولاية قسنطينة، حسب ما علم به من المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحريق اندلع بعمارة بالمدينة الجديدة علي منجلي في حدود الساعة 14 و42 د، وأسفر عن تعرض 13 شخصا إلى ضيق في التنفس.

وقد تدخل أعوان مصالح الحماية المدنية، أين تم اخماد الحريق ومنعه من الإنتشار، واسعاف المختنقين في عين المكان قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

