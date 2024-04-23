قسنطينة: إنهاء مهام مديرين لوحدتين تابعتين للشركة الوطنية للنشر والإشهار

قرّر وزير الإتصال، محمد لعقاب إنهاء مهام مديرين جهويين لوحدتين تابعتين للشركة الوطنية للنشر والاشهار بقسنطينة.

ويتعلق الأمر بمدير فرع “البريد السريع” بن طاية محمد الأمين، ومدير “فرع اتصال وإشارات” بن حناش توفيق. بعد تسجيل جملة من النقائص على مستوى تسيير هاتين المؤسستين.

وأثناء زيارته أمس لمقر المديرية الجهوية للشركة الوطنية للنشر والإشهار، وعقب تسجيل جملة من النقائص على مستوى تسيير هذه المؤسسة. عقد وزير الإتصال الدكتور محمد لعقاب لقاء موسعا مع عمال وموظفي الشركة الوطنية للنشر والإشهار بفرعيها. فرع “البريد السريع”، وفرع “إتصال وإشارات”، استمع فيه لكافة انشغالاتهم ومطالبهم.

حيث قرّر وزير الإتصال فورا إنهاء مهام كل من المدير الجهوي لوحدة قسنطينة فرع البريد السريع بن طاية محمد الأمين. وكذا مدير وحدة قسنطينة فرع إتصال وإشارات بن حناش توفيق.