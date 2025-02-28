قسنطينة: تسمّم 4 أشخاص بالغاز في علي منجلي

أسعفت مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الرئيسية علي منجلي، مساء اليوم، 4 أشخاص من الجنسين، تتراوح ٱعمارهم بين 10 سنوات و48 سنة. إثر تعرضهم للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، داخل شقة بالوحدة الجوارية 13، في المدينة الجديدة علي منجلي.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الضحايا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس. تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم من طرف المصالح ذاتها إلى مستشفى علي منجلي “عبد القادر بن شريف”.