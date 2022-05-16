قسنطينة: تفكيك عصابة متورطة في السرقة داخل مساكن
تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني عشر، بولاية قسنطينة، من توقيف 4 أشخاص، متورطين في 3 قضايا تكوين جمعية أشرار.
وفي بيان لمصالح أمن الولاية، فإن هذه السرقات المتعددة من داخل عدة مساكن مع توافر ظروف الكسر، التسلق، وتعدد الجناة.
وفي هذا السياق، تعود حيثيات القضية لشكوى بخصوص تعرض مسكن كائن بجبل الوحش لفعل السرقة أين استهدف الفاعل (ون) المصوغات و مبلغ مالي.
بالمقابل فإن التحريات التي باشرتها قوات الشرطة، مكنت بعد أبحاث مكثفة من تحديد هوية مشتبه فيه تم توقيفه، ثم توقيف شركائه تباعا، حيث بعد إخضاعهم للملامسة الجسدية الوقائية عثر بحوزة احدهم على قطعة مخدرات.
كما أن التحقيق المعمق أفضى إلى ضلوع المشتبه فيهم في قضيتين مماثلتين نهاية الشهر المنصرم بذات الحي.
هذا و بعد تفتيش مساكن المشتبه بناءا على إذن من السلطة المختصة تم استرجاع مسروقات، و ضبط أقراص من المؤثرات العقلية تخص أحدهم.
الى جانب ذالك، و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز 3 ملفات إجراءات جزائية منفصلة في حق المعنيين عن قضايا تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة مع توافر ظروف الكسر، التسلق و تعدد الجناة.
فيما تم انجاز ملفين جزائيين منفصلين في حق اثنين ، الأول بخصوص حيازة قطعة مخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي و الثاني، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك الشخصي قدم المعنيون بموجبها أمام النيابة المحلية.
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كما تمكنت فصيلة الأمن والتدخل رقم 02، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص تتاجر في الأقراص المهلوسة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من 4 أشخاص وهم “ف.أ” البالغ من العمر 27 سنة. و”م.ص” البالغ من العمر 31 سنة. وكذا “م.م” البالغ من العمر 33 سنة. بالإضافة كذلك إلى “ب.أ” البالغ من العمر 27 سنة، وتم توقيفهم بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة.
وأضاف المصدر، أن وقائع القضية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفصيلة، مفادها وجود 04 أشخاص يقومون ببيع الأقراص المهلوسة. وهم متواجدين بحي الرياض بلدية عين السمارة.
كما تم إستغلالا للمعلومة وبالتنسيق مع أفراد الفرقة المحلية، وبعد أخذ إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب وضع خطة محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة. أين تم تطويق الحي الذي يسكن به أحد المشتبه فيهم ومداهمة منزله. كما تم توقيف جميع أفراد الشبكة داخل مرآب المنزل وهم بصدد إقتسام الأقراص المهلوسة قصد الترويج.
وأسفرت العملية عن حجز 2400 قرص مهلوس نوع بريغابالين. ومبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم. بالإضافة إلى هواتف نقالة. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز محضر قضائي وتحويل المتهمين أمام العدالة.