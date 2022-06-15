قسنطينة: توقيف سارق صندوق الزكاة بمسجد في عين اعبيد

أوقفت شرطة عين اعبيد بولاية قسنطينة،منتهك حرمة مسجد، قام بتخريب صندوق الزكاة و سرقة محتواه في قضية تعود وقائعها لشهر رمضان المنصرم.

وفي هذا السياق، عالجت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين اعبيد، قضية انتهاك حرمة دور العبادة مسجد، متبوع بتخريب صندوق الزكاة و سرقة محتواه، مع إيقاف مشتبه فيه.

كما ان قائع القضية تعود لأواخر شهر رمضان المنصرم أين تلقت الضبطية القضائي بلاغا من قبل إمام المسجد المعني بخصوص تعرض صندوق الزكاة لفعل السرقة بعد تخريبه من قبل مجهول.

ليتم مباشرة فتح تحقيق في القضية، مع جمع مختلف القرائن من مسرح الجريمة من قبل الشرطة العلمية و التقنية،

ما مكن من الوصول إلى هوية المعني، و توقيفه بعد الترصد له من قبل قوات الشرطة.

الى جانب ذالك، فإن التحقيق بين أنه قام بفعلته بعد صلاة الصبح مستغلا فراغ المسجد ليلج إليه، و يقوم بتخريب الصندوق بواسطة مفك براغي، ليستحوذ على كل المبلغ المالي الذي كان بداخله و يلوذ بالفرار، دون أين يلفت انتباه أحد.

هذا و بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم المعني امام النيابة المحلية بمحكمة الخروب الابتدائية.

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