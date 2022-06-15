قسنطينة: توقيف سارق صندوق الزكاة بمسجد في عين اعبيد
أوقفت شرطة عين اعبيد بولاية قسنطينة،منتهك حرمة مسجد، قام بتخريب صندوق الزكاة و سرقة محتواه في قضية تعود وقائعها لشهر رمضان المنصرم.
وفي هذا السياق، عالجت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين اعبيد، قضية انتهاك حرمة دور العبادة مسجد، متبوع بتخريب صندوق الزكاة و سرقة محتواه، مع إيقاف مشتبه فيه.
كما ان قائع القضية تعود لأواخر شهر رمضان المنصرم أين تلقت الضبطية القضائي بلاغا من قبل إمام المسجد المعني بخصوص تعرض صندوق الزكاة لفعل السرقة بعد تخريبه من قبل مجهول.
ليتم مباشرة فتح تحقيق في القضية، مع جمع مختلف القرائن من مسرح الجريمة من قبل الشرطة العلمية و التقنية،
ما مكن من الوصول إلى هوية المعني، و توقيفه بعد الترصد له من قبل قوات الشرطة.
الى جانب ذالك، فإن التحقيق بين أنه قام بفعلته بعد صلاة الصبح مستغلا فراغ المسجد ليلج إليه، و يقوم بتخريب الصندوق بواسطة مفك براغي، ليستحوذ على كل المبلغ المالي الذي كان بداخله و يلوذ بالفرار، دون أين يلفت انتباه أحد.
هذا و بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم المعني امام النيابة المحلية بمحكمة الخروب الابتدائية.
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قسنطينة..حجز 170 الف كبسولة من المؤثرات العقلية
كما وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية “بالما” بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين حاد لنشاط شبكة إجرامية
مع توقيف 88 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 31 و54 سنة و حجز كمية من المهلوسات فاقت 170 ألف وحدة.
وتعود وقائع القضية لاستغلال معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بنقل وتخزين الأدوية الصيدلانية.
والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية قسنطينة.
والتي يمتد نشاطها إلى خارج الولاية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات
التي كللت بتحديد هوية عناصر هذه المجموعة الإجرامية.
ليتم وضع خطة ميدانية محكمة أثمرت عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن مركبة واقتيادهم لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي أين تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 57830 كبسولة مختلفة الأنواع ومبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج.
التحقيقات أفضت كذلك إلى توقيف 4 أشخاص ينتمون لذات الشبكة الإجرامية.
كما تم حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ 116.700 كبسولة، بعد تفتيش مقر إحدى الشركات.
هذا ومكنت العملية إجمالا من حجز كمية من المؤثرات العقلية تفوق 170 ألف وحدة مهلوسات.
بالإضافة إلى مركبتين استعملتا في نقل الممنوعات، وكذا مبلغ مالي وهواتف نقالة.