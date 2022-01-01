قسنطينة: جريحان في حادث مرور بعين سمارة

أصيب شخصان بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة “سوناكوم” التابعة لبلدية عين سمارة بولاية قسنطينة.

و في هذا السياق، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة من نوع “يوجين” و سيارة سياحية “رونو كليو4”.

حيث خلّف ضحيتين من جنس ذكر لهما جروح و آلام طفيفة على مستوى الرأس و الحوض.

هذا و تم نقلهما من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى الجامعي إبن باديس لتلقي الاسعافات اللازمة.

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