قسنطينة: جريحان في حادث مرور بعين سمارة
أصيب شخصان بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة “سوناكوم” التابعة لبلدية عين سمارة بولاية قسنطينة.
و في هذا السياق، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة من نوع “يوجين” و سيارة سياحية “رونو كليو4”.
حيث خلّف ضحيتين من جنس ذكر لهما جروح و آلام طفيفة على مستوى الرأس و الحوض.
هذا و تم نقلهما من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى الجامعي إبن باديس لتلقي الاسعافات اللازمة.
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قسنطينة: وفاة إمرأة إختناقا بالغاز
كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية قطوش الجمعي، بحي سيدي عمر بد الخروب، بولاية قسنطينة. من أجل نقل جثة إمرأة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف الضحية “س-ب” من جنس أنثى. و البالغة من العمر 37 سنة وجدت فاقدة للوعي و لها توقف بالوضائف الحيوية و ذلك إثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.
كما قدمت مصالح الحماية المدنية الإسعافات اللازمة للمرأة المتوفية بعين المكان. لكن للأسف دون جدوى. بحيث تم نقلها إلى مستشفى الخروب. أين تم تأكيد وفاتها من طرف طبيب المستشفى.
وفاة ستيني وزوجته إختناقا بالغاز بعين اسمارة
كما اهتز سكان مدينة عين اسمارة بولاية قسنطينة على وقع حادثة وفاة رجل في العقد السادس من العمر وزوجته اختناقا بالغاز.
وفي بيان للحماية المدنية فإن الضحيتين “يوسف. ب” البالغ من العمر62 سنة وزوجته “م. ص” توفيا اختناقا بالغاز داخل المنزل العائلي الكائن بحي حي 1650 مسكن عمار س 2 رقم 15.
وفي هذا السياق هرعت مصالح الحماية رفقة أفراد الشرطة إلى موقع الحادثة، فور تلقيها الخبر، وقامت بمعاينة الجثتين والتحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة كل حسب اختصاصه.
وحسب ذات البيان، فإن الحادثة اكتشفها شقيق الضحية الذي انتابه شك حول عدم استجابة الضحية للاتصالات الهاتفية المتكررة.