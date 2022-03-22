قسنطينة: حجز 6 أطنان من الدقيق كانت موجهة للمضاربة

تمكنت مصالح الأمن بدائرة الخروب ولاية قسنطينة من حجز مايزيد عن 6 أطنان من مادة الدقيق بأحد المستودعات كانت موجهة للمضاربة و البيع بأسعار مرتفعة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد كان صاحب المحل يبيع مادة السميد دون سعرها القانوني. و متمثل في 1700 دج للأكياس ذات وزن 25 كلغ و سعر 700 دج للأكياس ذات وزن 10 كلغ.

القضية عالجتها مصالح أمن دائرة الخروب. أين تم تقديم صاحب المستودع أمام الجهات القضائية و تحويل المحجوزات الى تصرف املاك الدولة.

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كما قامت شرطة قسنطينة، ممثلة في أمن دائرة علي منجلي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحملة ضد استغلال الطريق العام. أين تم توقيف 16 شخصا (12 مساء الجمعة و 04 صبيحة السبت).

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الظواهر السلبية المختلفة. خاصة ظاهرة استغلال الطريق العام كموقف غير مرخص من الجهات المختصة. العملية الأولى تمت مساء يوم الجمعة 18 مارس 2022. تم فيها القيام بدوريات مكثفة بمحيط مختلف المراكز التجارية.

وأشار البيان إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 12 شخص يستغلون الطريق العام كموقف غير مرخص للمركبات. تم توقيفهم جميعا بمحيط المراكز التجارية “رتاج مول، لالة باية، sans visa ، la coupole”.

في حين العملية الثانية تمت صبيحة يوم السبت الموافق لـ 19 مارس 2022، على مستوى الوحدة الجوارية الثانية. أين تم خلالها توقيف 04 أشخاص من نفس الفئة بمحيط المركز التجاري المعروف.

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