قسنطينة: شجار مع “كلونديستان” يتحول إلى جريمة قتل بعوينة الفول

توفي صباح اليوم بالمستشفى الجامعي إبن باديس، شخص بعد تعرضه لضربة في الرأس خلال شجار مع سائق سيارة “كلونديستان” بمحطة عوينة الفول وسط قسنطينة.

وحسب مصادر مطلعة “للنهار” فإن وقائع القضية تعود إلى يوم الاثنين الماضي. أين بدأ الشجار بملاسنات كلامية بين الضحية والجاني. سرعان ماتحول إلى إشتباك بالايدي. ليقدم الفاعل على ضرب الضحية بأداة حادة مكث على اثرها خمسة ايام في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن باديس ليتوفى صباح اليوم الجمعة.

من جهتها كانت مصالح الأمن قد أوقفت المشتبه به في القضية. و هو سائق سيارة “كلونديستان” في نفس يوم الحادثة وباشرت تحقيقاتها لمعرفة حيثيات الحادث.