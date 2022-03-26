قسنطينة: وضع حد لنشاط عصابة مختصة في السرقة
تمكنت مصالح امن دائرة علي منجلي بولاية قسنطينة، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 27 سنة، لتورطهم في قضايا تكوين جمعية أشرار، والسرقة في حالة تلبس بتوافر ظروف الليل التعدد و التسلق.
وفي بيان لأمن الولاية،فإن القضية تعود حيثياتها إلى بلاغ على الرقم الأخضر 1548 من قبل احد المواطنين مفاده قيام مجموعة من الشبان بسرقة معدات خاصة باحدى الحظائر بالمنطقة الصناعية علي منجلي.
و على الفور تم توجيه فوج إلى عين المكان، التدخل السريع لقوات الشرطة مكن بعد تطويق المكان من توقيف 3 أشخاص بعد محاولة يائسة للفرار من الطوق الامني.
كما مكنت عملية البحث و التفتيش من العثور على المسروقات التي تم تجهيزها وتهيئتها لنقلها، كونها معدات ثقيلة خاصة بالجزارة و التبريد، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
بالمقابل التحقيق المعمق قاد إلى ضلوع المعنيين في عملية سرقة المعدات من خلال تحويلها من مكانها الأصلي إلى مكان آخر و تجميعها لغرض نقلها في وقت لاحق بأريحية، كونها معدات حديدية ثقيلة.
الى جانب ذالك، مكنت العملية النوعية من وضع حد لنشاط هذه الشبكة الإجرامية و استرجاع جميع المعدات المسروقة.
هذا بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم ملف إجراءات جزائية في منفصلة في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المحلية.
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قسنطينة: حجز 6 أطنان من الدقيق كانت موجهة للمضاربة
كما تمكنت مصالح الأمن بدائرة الخروب ولاية قسنطينة من حجز مايزيد عن 6 أطنان من مادة الدقيق بأحد المستودعات كانت موجهة للمضاربة و البيع بأسعار مرتفعة.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد كان صاحب المحل يبيع مادة السميد دون سعرها القانوني. و متمثل في 1700 دج للأكياس ذات وزن 25 كلغ و سعر 700 دج للأكياس ذات وزن 10 كلغ.
القضية عالجتها مصالح أمن دائرة الخروب. أين تم تقديم صاحب المستودع أمام الجهات القضائية و تحويل المحجوزات الى تصرف املاك الدولة.
قسنطينة: توقيف 16 شخصا يحرسون حظائر غير قانونية لركن السيارات
كما قامت شرطة قسنطينة، ممثلة في أمن دائرة علي منجلي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحملة ضد استغلال الطريق العام. أين تم توقيف 16 شخصا (12 مساء الجمعة و 04 صبيحة السبت).
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الظواهر السلبية المختلفة. خاصة ظاهرة استغلال الطريق العام كموقف غير مرخص من الجهات المختصة. العملية الأولى تمت مساء يوم الجمعة 18 مارس 2022. تم فيها القيام بدوريات مكثفة بمحيط مختلف المراكز التجارية.
وأشار البيان إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 12 شخص يستغلون الطريق العام كموقف غير مرخص للمركبات. تم توقيفهم جميعا بمحيط المراكز التجارية “رتاج مول، لالة باية، sans visa ، la coupole”.