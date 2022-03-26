قسنطينة: وضع حد لنشاط عصابة مختصة في السرقة

تمكنت مصالح امن دائرة علي منجلي بولاية قسنطينة، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 27 سنة، لتورطهم في قضايا تكوين جمعية أشرار، والسرقة في حالة تلبس بتوافر ظروف الليل التعدد و التسلق.

وفي بيان لأمن الولاية،فإن القضية تعود حيثياتها إلى بلاغ على الرقم الأخضر 1548 من قبل احد المواطنين مفاده قيام مجموعة من الشبان بسرقة معدات خاصة باحدى الحظائر بالمنطقة الصناعية علي منجلي.

و على الفور تم توجيه فوج إلى عين المكان، التدخل السريع لقوات الشرطة مكن بعد تطويق المكان من توقيف 3 أشخاص بعد محاولة يائسة للفرار من الطوق الامني.

كما مكنت عملية البحث و التفتيش من العثور على المسروقات التي تم تجهيزها وتهيئتها لنقلها، كونها معدات ثقيلة خاصة بالجزارة و التبريد، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

بالمقابل التحقيق المعمق قاد إلى ضلوع المعنيين في عملية سرقة المعدات من خلال تحويلها من مكانها الأصلي إلى مكان آخر و تجميعها لغرض نقلها في وقت لاحق بأريحية، كونها معدات حديدية ثقيلة.

الى جانب ذالك، مكنت العملية النوعية من وضع حد لنشاط هذه الشبكة الإجرامية و استرجاع جميع المعدات المسروقة.

هذا بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم ملف إجراءات جزائية في منفصلة في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المحلية.

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