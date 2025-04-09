قسنطينة.. وفاة امرأتين وإصابة 3 أشخاص دهستهم شاحنة ذات مقطورة

توفيت امرأتان وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث دهس بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية ودائرة الخروب ولاية قسنطينة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت مساء اليوم في حدود الساعة 16:15 بحي 900 مسكن من أجل حادث دهس شاحنة ذات مقطورة لـ 5 أشخاص (4 نساء ورجل).

وخلّف الحادث وفاة امرأتين في الأربعينيات من العمر بعين المكان، وإصابة شابة في العشرينيات وامرأة في الخمسينيات، تعانيان من إصابات وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

كما أصيب رجل (35 سنة) يعاني من آلام بالرجل. تم تقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الخروب.