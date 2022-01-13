قسنطينة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بولاية قسنطينة في وفاة 3 أشخاص بعين المكان، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة فقد تدخلت على الساعة 07 و 09 د. على إثر حادث مرور تمثل في إصطدام بين حافلة لنقل ‎الطلبة، مع شاحنة وسيارة بالطريق الوطني رقم 03 عين النحاس، ببلدية ‎الخروب.

كما خلّف الحادث في حصيلة أولية وفاة 03 أشخاص من نفس العائلة، كانوا على متن السيارة. بالإضافة كذلك إلى إصابة 9 آخرين منهم 3 في حالة خطيرة.

طالع أيضا

8 جرحى في إصطدام بين حافلة لنقل الطلبة واخرى لنقل المسافرين بقسنطينة

أصيب 8 اشخاص بجروح إثرر حادث مرور وقع بالقرب من جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري بولاية قسنطينة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن الحادث وقع على مستوى المنطقة المسماة الكورنيش. وتمثل في اصطدام بين حافلتين احداهما لنقل الطلبة و اخرى لنقل المسافرين.

وخلّف الحادث 8 ضحايا 3 منهم طلبة جامعيين و 5 ركاب كانوا على متن الحافلة لنقل المسافرين لهم اصابات طفيفة. أين قدمت لهم الاسعافات من طرف مصالح الحماية المدنية.

قتيلان وجريح في إصطدام بين سيارتين

لقي شخصين حتفهما وأصيب اخر إثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 111 الرابط بين بلديتي علي منجلي والخروب .

وحسب مصادر الدرك الوطني، فإن الحادث وقع بالمنطقة المسماة الدعراوية بين بلديتي علي منجلي و الخروب في قسنطينة. كما تمثل الحادث في اصطدام بين مركبتين سياحيتين. و أسفر الحادث عن وفاة شخصين و اصابة شخص واحد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور