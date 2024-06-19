قسنطينة: 8 مصابين في حادث إنقلاب سيارة أجرة بالمريج

تدخلت إسعافات الحماية المدنية جبل الوحش ومركز وسط المدينة لأجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة أجرة كان على متنها 8 أشخاص بالطريق السيار في إتجاه المريج ب/د قسنطينة.

وأضاف بيان الحماية المدنية أن الجرحى كلهم من جنس ذكر أعمارهم بين 22 و66 سنة لهم جروح مختلفة بأنحاء الجسم قدمت لهم الإسعافات اللازمة من طرف مصالح الحماية.

ليتم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بينما فتحت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة اسباب الحادث.