قسوم: اثبتوا على مبادئكم يا أبناء الجزائر فهذا أول يوم لكم في طريق المستقبل

دعت جمعية العلماء المسلمين على لسان رئيسها عبد الرزاق قسوم الجزائريون، إلى الحفاظ على السلمية، والتنظيم والإنضباط وكذا الأخوة والتضامن.

وقال قسوم في تسجيل فيديو نشره على الفايسبوك، ما تحقق إلى الآن خطوة هامة، ولكن ستتلوها خطوات ليست أقل أهمية.

ولهذا ينبغي أن نبدأ هذا المستقبل في صفحتها الأولى التي تبدأ اليوم، بمزيد من الثبات على المبادئ، ولهذا سيكون لزاما

على أبناء شعبنا وبناته، أن يزدادوا التفافا حول مبادئهم ومطالبهم، وأن يكونوا أتباع مبادئ لا أتباع أشخاص.

كما دعت الجمعية، أبناء الشعب أن يبقوا متّحدين متآخين، وأن يتجاوزوا كل مايمكن أن يشتّت أو يفرّق كلمتهم ووحدتهم وصفوفهم.

ووجهت جمعية العلماء المسلمين التحية لكل المؤسسات، التي وقفت إلى جانب الحراك الشعبي، وعلى وجه الخصوص الجيش الوطني الشعبي.

هذا الأخير الذي اصطف مع الشعب ومطالبه، داعية إلى بقائه ثابتا على ما يمكن أن يعيد للشعب سيادته، واستقلاله الحقيقي.