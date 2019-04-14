قسوم: الحراك الشعبي جاء نَتيجةٌ لعمل الدعاة وفدمنا للشباب تعليمات هامة

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، إن الحراك الشعبي جاء نتيجة عمل الدعاة والأساتذة.

وأضاف عبد الرزاق قسوم في مداخلة له بالندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول، مشروعية الحراك الشعبي، بأن الجمعية سبقت الحراك

وذلك ما توضحه المقالات التي كُتبت ونشرت قبل الحراك الشعبي، والذين نبهوا حسبه للأوضاع التي كانت قبل الحراك الشعبي.

وقد كان علماء الجمعية يضيف الشيخ عبد الرزاق قسوم،كلّ جمعة أو في كلّ ندوة ينبهون ويسعون لإيقاظ الأمة من سباتها.

حيث أشار إلى أنه قُدمت للشباب تعليمات هامة في شأن الحراك الشعبي، ودعت إلى ضرورة التركيز على بث مبادئ الجمعية.

كما تطرق قسوم إلى واجبات المثقف نحو الحراك الشعبي، متسائلاً إن كانت الملاحظة تكفي،أم لابد أن نكون فاعلين في الساحة.

وقال إن الخطاب الإسلامي الإصلاحي لا يزال بحاجة إلى تأصيل وتوحيد وتوجيه،داعياً إلى ضرورة توحيده وعدم تضليل الشباب بالفتاوى الضالة.