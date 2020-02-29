قسيمة السيارات 2020:الشروع في عملية التسديد يوم الأحد بدون تغيير في التسعيرة

سيتمكن مالكو السيارات وسيارات نقل المسافرين من تسديد قسيمة السيارات للعام الجاري إبتداء من الفاتح مارس الى غاية نهاية الشهر.

وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب،ستكون الفترة القانونية لتسديد القسيمات من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساءا،على مستوى قباضات الضرائب ومراكز البريد.

وأكدت المديرية العامة للضرائب بخصوص تسعيرة القسيمات لهذا العام ،بأنه لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالعام الماضي.

وسخرت المديرية العامة للضرائب كل الوسائل الضرورية لسير العملية في ظروف حسنة.

كما دعت مالكي السيارات إلى عدم إنتظار الأيام الأخيرة للقيام بهذا الواجب القانوني “تفاديا لخلق طوابير أمام نقاط بيع القسيمات.

وأشارت الى أن إقتناء قسيمة غير مطابقة للتسعيرة القانونية،يؤدي الى سحب بطاقة الرقيم،ولاترد الإبعد تقديم قسيمة مناسية.

وتفرض غرامة بنسبة،100بالمئة من مبلغ القسيمة،ودعت المديرية الى ضرورة التأكد من التسعيرات قبل شراءها.