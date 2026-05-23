قصة وعبرة

في قديم الزمان كان هناك تاجر غني.. مات وكان له ابنًا وحيدًا لكنه كان مسافرًا. فأخذوا يبحثون عنه لأنه هو الوارث الوحيد لأبيه، وللأسف لم يكن أحد في المدينة يعرف شكله.. وحدث بعد ذلك أن وصل ثلاثة شبّان يدَّعي كلٍّ منهم أنه الابن الوحيد، فأحضر قاضي المدينة لوحً وعلّق عليه صورة التاجر المتوفى وقال للأولاد الثلاثة: الذي يصيب بالسهم صدر هذه الصورة يفوز بهذا الميراث.

تقدَّم الشاب الأوّل وضرب بسهمه الصورة وكاد يصيب الهدف. والثاني ضرب سهمه على مقربة كبيرة من الصدر، أمَّا الشاب الثالث أمسك السهم ارتعشت يداه واصفرّ وجهه ونزلت الدموع من عينيه، فرمى السهم على الأرض وهتف صارخًا: لا يمكنني أن أضرب صدر والدي. إنّني أفضِّل أن أخسر كلّ الميراث عن أن أكسبه بهذه الطريقة.

عندئذ قال القاضي: أيها الشاب.. أنت هو الابن الحقيقي والوريث الشرعي.. أمّا الشابان الآخران فليسا إلاّ غشّاشين، لأنه ليس هناك ابن حقيقي يقبل أن يُثقِب قلب أبيه حتى ولو في صورة

العبرة: ليس هناك ابن حقيقي يقبل أن يُثقِب قلب أبيه حتى ولو في صورة وليس هناك أي شخص يقبل أن يثقب قلب شخص يحبه مهما كان.

