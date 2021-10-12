قصد معالجة بذورهم.. تعاونيات الحبوب تفتح أبوابها أمام الفلاحين الراغبين في زراعة الشعير

دعا الديوان الجزائري المهني للحبوب، الفلاحين الراغبين في زراعة الشعير بالتوجه لتعاونيات الحبوب لمعالجة بذورهم وحمايتها من الامراض والفطريات.

وجاء في البيان، “تنهي إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب لعلم الفلاحين الراغبين في زراعة الشعير بالإعتماد على بذور من محاصيلهم الخاصة التي احتفظوا بها أنه بإمكانهم التوجه لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة لمعالجتها وذلك لحمايتها من الامراض والفطريات وبالتالي ضمان مردودية جيدة.”